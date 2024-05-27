Калинская – Бюрель: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

27 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Клара Бюрель (Франция).

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 14:00 по московскому времени (матч задерживается, из-за дождя). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Анна Калинская – Клара Бюрель, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анна Калинская – Клара Бюрель: прямой эфир Rus

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