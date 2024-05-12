Калинская – Свитолина: WTA Рим 2024: прямая трансляция

12 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Элина Свитолина (Украина).

Начало прямого эфира 12 мая ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Анна Калинская – Элина Свитолина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Элина Свитолина – Анна Калинская: прямой эфир Rus

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