Циципас – Штруфф: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

ATP Rome Open: смотреть онлайн

11 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Начало прямого эфира 11 мая ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Стефанос Циципас – Ян-Леннард Штруфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Стефанос Циципас – Ян-Леннард Штруфф: прямой эфир Rus

 

ATP Мастерс | WTA 1000 Рим 2024: прямой эфир Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

ATP Rome Open: смотреть онлайн

Рублев – Гирон: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

11 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL…
ATP Rome Open: смотреть онлайн

Джокович – Муте: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

10 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL…
WTA Rome Open: смотреть онлайн

Соболенко – Волынец: WTA Рим 2024: прямая трансляция

10 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с…