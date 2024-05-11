Циципас – Штруфф: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

11 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Начало прямого эфира 11 мая ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Стефанос Циципас – Ян-Леннард Штруфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас – Ян-Леннард Штруфф: прямой эфир Rus

ATP Мастерс | WTA 1000 Рим 2024: прямой эфир Rus