Циципас – Рууд: ATP Барселена 2024: Финал прямая трансляция

21 апреля 2024 года, в Барселене, Испания, пройдет Финальный матч, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах, категории ATP 500: Открытый чемпионат Барселоны по теннису 2024, еще известного, как, Приз графа Годо. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Каспер Рууд (Дания).

Начало прямого эфира 21 апреля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Barcelona 2024: Стефанос Циципас – Каспер Рууд, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас – Каспер Рууд: прямой эфир Rus

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