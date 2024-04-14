Рууд – Циципас: ATP 1000 Монте-Карло 2024: Финал прямая трансляция

14 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет Финальный матч, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Каспер Рууд (Новегия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 14 апреля ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Каспер Рууд – Стефанос Циципас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Каспер Рууд – Стефанос Циципас: Финал прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: 1/2 - видео обзор матчей