Циципас – Синнер: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция 1/2

13 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 13 апреля ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Стефанос Циципас - Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Янник Синнер – Стефанос Циципас: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: 1/4 финала - видео обзор

Расписание ATP Монте-Карло 2024:

13 апреля, 1/2 финала:

14:30 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

16:30 🇷🇸 Новак Джокович - 🇳🇴 Каспер Рууд (НЕ РАНЕЕ)

Пары. 1/2 финала.

12:00 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос - 🇧🇪 Сандер Жилле 🇧🇪 Йоран Флиген

*18:00 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич - 🇧🇷 Марсело Мело 🇩🇪 Александр Зверев

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.