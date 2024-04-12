Джокович – Де Минор: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

12 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Алекс Де Минор (Австралия).

Начало прямого эфира 12 апреля ~ в 17:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Новак Джокович – Алекс Де Минор, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Алекс Де Минор: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus

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