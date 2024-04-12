Руне – Синнер: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

12 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Хольгер Руне (Дания) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 12 апреля ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Хольгер Руне – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Хольгер Руне – Янник Синнер: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: 1/8 - видео обзор матчей

Расписание матчей на 12 апреля, 1/4 финала:

🎙12:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇷🇺 Карен Хачанов

🎙14:00 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

🎙*15:30 🇷🇸 Новак Джокович - 🇦🇺 Алекс Де Минор

🎙*17:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇳🇴 Каспер Рууд

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Пары. 1/4 финала.

12:00 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц - 🇧🇪 Сандер Жилле 🇧🇪 Йоран Флиген

*13:30 🇫🇷 Николя Маю 🇫🇷 Эдуар Роже-Васслен - 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос

*15:00 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич - 🇮🇹 Симоне Болелли 🇮🇹 Андреа Вавассори

*16:30 🇧🇷 Марсело Мело 🇩🇪 Александр Зверев - 🇺🇸 Тейлор Фриц 🇩🇰 Хольгер Руне (могут начать позже, после отдыха Руне)