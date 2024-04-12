Хачанов – Циципас: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

12 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 12 апреля в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Стефанос Циципас – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Стефанос Циципас: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus





ATP 1000 Монте-Карло 2024: 1/8 финала - видео обзор

Расписание матчей на 12 апреля, 1/4 финала:

🎙12:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇷🇺 Карен Хачанов

🎙14:00 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

🎙*15:30 🇷🇸 Новак Джокович - 🇦🇺 Алекс Де Минор

🎙*17:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇳🇴 Каспер Рууд

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.