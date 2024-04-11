Медведев – Хачанов: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

11 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Даниил Медведев (Россия).
Начало прямого эфира 11 апреля в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Карен Хачанов – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Карен Хачанов – Даниил Медведев: прямой эфир Rus
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