Джокович – Музетти: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

11 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 11 апреля в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Новак Джокович – Лоренцо Музетти, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Лоренцо Музетти: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus

Расписание ATP Монте-Карло 2024:

11 апреля. Третий круг:

12:00 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇷🇺 Даниил Медведев

13:30 🇩🇰 Хольгер Руне 6:3 2:1 🇮🇳 Сумит Нагал

14:30 🇷🇸 Новак Джокович - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

16:00 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф - 🇮🇹 Янник Синнер

17:30 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇳🇴 Каспер Рууд

12:00 🇦🇺 Алекс де Минор - 🇦🇺 Алексей Попырин

13:30 🇷🇸 Миомир Кецманович 4:6 1:2 🇧🇬 Григор Димитров

14:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇬🇷 Стефанос Циципас

16:00 Руне/Нагал - Кецманович/Димитров

17:30 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇫🇷 Уго Умбер