Хачанов – Черундоло: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

10 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Франсиско Черундоло (Аргентина).

Начало прямого эфира 10 апреля в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Карен Хачанов – Франсиско Черундоло, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Франциско Черундоло: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей ATP Монте-Карло 2024 на 10 апреля:

🎙12:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇷🇺 Андрей Рублёв

🎙*13:30 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇮🇹 Янник Синнер

🎙*15:00 🇫🇷 Гаэль Монфис - 🇷🇺 Даниил Медведев

*16:30 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇮🇳 Сумит Нагал

12:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇳🇱 Таллон Грикспур

*13:30 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри - 🇬🇷 Стефанос Циципас

*15:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇳🇴 Каспер Рууд

🎙*16:30 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇧🇬 Григор Димитров

🎙12:00 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇦🇷 Франсиско Черундоло

*13:30 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

12:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

*13:30 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇫🇷 Уго Умбер

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи!