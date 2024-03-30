Синнер – Димитров: ATP Майами 2024: Финал прямая трансляция Rus

31 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 31 марта в 22:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч ATP 1000 Miami 2024: Григор Димитров – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Григор Димитров – Янник Синнер: прямой эфир Rus

ATP 1000 Майами 2024: 1/2 финала - видео обзор матчей