Рыбакина – Коллинз: WTA Майами 2024: Финал прямая трансляция Rus

WTA 1000 Miami 2024 смотреть онлайн

30 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Москвичка, выступающая за Казахстан – Елена Рыбакина и Даниэль Коллинз (США).

Начало прямого эфира 29 марта ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Даниэль Коллинз – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

 

Виктория Азаренко – Елена Рыбакина: видео обзор 1/2

 

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