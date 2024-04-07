Касаткина – Коллинз: WTA Чарльстон 2024: Финал прямая трансляция

7 апреля 2024 года, в Чарлстоне, США, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Volvo Car Open из категории WTA 500, еще известный под названием: Credit One Charleston Open. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Даниэль Коллинз (США).

Начало прямого эфира 7 апреля в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 500 Charleston Open: Дарья Касаткина – Даниэль Коллинз, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Даниэль Коллинз: Финал прямой эфир Rus

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