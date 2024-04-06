Касаткина – Пегула: WTA Чарльстон 2024: прямая трансляция 1/2

WTA Чарльстон: смотреть онлайн

6 апреля 2024 года, в Чарлстоне, США, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Volvo Car Open из категории WTA 500, еще известный под названием: Credit One Charleston Open. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 6 апреля в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 500 Charleston Open: Джессика Пегула – Дарья Касаткина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

WTA 500 Чарльстон 2024: прямой эфир Rus

 

Дарья Касаткина – Кристиан Жаклин: видео обзор 1/4

 

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