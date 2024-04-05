Азаренко – Пегула: WTA Чарльстон 2024: прямая трансляция Rus

5 апреля 2024 года, в Чарлстоне, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Volvo Car Open из категории WTA 500, еще известный под названием: Credit One Charleston Open. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 5 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 500 Charleston Open: Джессика Пегула – Виктория Азаренко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Джессика Пегула – Виктория Азаренко: прямой эфир Rus

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Расписание матчей 5 апреля, WTA Чарльстон 2024 1/4 финала:

18:00 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇷🇴 Жаклин Кристиан

19:30 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇺🇸 Джессика Пегула

21:00 🇧🇪 Элизе Мертенс - 🇺🇸 Даниэль Коллинс

22:30 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇬🇷 Мария Саккари