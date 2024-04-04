Азаренко – Таунсенд: WTA Чарльстон 2024: прямая трансляция

WTA Чарльстон: смотреть онлайн

4 апреля 2024 года, в Чарлстоне, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Volvo Car Open из категории WTA 500, еще известный под названием: Credit One Charleston Open. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Тейлор Таунсенд (США).

Начало прямого эфира 4 апреля в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 500 Charleston Open: Виктория Азаренко – Тейлор Таунсенд, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Виктория Азаренко – Тейлор Таунсенд: прямой эфир

 

WTA 500 Чарльстон 2024: прямой эфир Rus

 

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