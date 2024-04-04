Касаткина – Калинина: WTA Чарльстон 2024: прямая трансляция

4 апреля 2024 года, в Чарлстоне, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Volvo Car Open из категории WTA 500, еще известный под названием: Credit One Charleston Open. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Ангелина Калинина (Украина).

Начало прямого эфира 4 апреля в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 500 Charleston Open: Дарья Касаткина – Ангелина Калинина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Ангелина Калинина: прямой эфир

WTA 500 Чарльстон 2024: прямой эфир Rus