Рыбакина – Азаренко: WTA Майами 2024: прямая трансляция 1/2

WTA 1000 Miami 2024 смотреть онлайн

28 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и москвичка выступающаяя за Казахстан – Елена Рыбакина.

Начало прямого эфира 28 марта ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Виктория Азаренко – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

 

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