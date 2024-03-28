Зверев – Марожан: ATP Майами 2024: прямая трансляция 1/4 финала

28 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Фабиан Марожан (Венгрия).

Начало прямого эфира 28 марта в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Александр Зверев – Фабиан Марожан, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

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Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами 28-29 марта, МСК:

1/2 финала WTA 1000:

22:00 🇧🇾 Виктория Азаренко – 🇰🇿 Елена Рыбакина

3:30 🇷🇺 Екатерина Александрова – 🇺🇸 Даниэль Коллинз

1/4 финала WTA 1000:

20:00 🇩🇪 Александр Зверев – 🇭🇺 Фабиан Марожан

22:00 🇪🇸 Карлос Алькарас – 🇧🇬 Григор Димитров