Азаренко – Коллинз: WTA Рим 2024: прямая трансляция 1/4

WTA Rome Open: смотреть онлайн

15 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Даниэль Коллинз (США).

Начало прямого эфира 15 мая ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Виктория Азаренко – Даниэль Коллинз, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Виктория Азаренко – Даниэль Коллинз: прямой эфир Rus

 

Виктория Азаренко — Мария Саккари: WTA Рим 2024 - видео обзор

 

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