Соболенко – Остапенко: WTA Рим 2024: прямая трансляция 1/4

15 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Алена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 15 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Алена Остапенко – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Алена Остапенко: трансляция Rus

Арина Соболенко – Алена Остапенко: видео обзор матча

Расписание матчей 15 мая (время МСК):

ATP 1000 WTA 1000 🇮🇹 Рим 1/4 финала.

14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇧🇾 Арина Соболенко

16:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан (НЕ РАНЕЕ)

20:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇺🇸 Даниэль Коллинз (НЕ РАНЕЕ)

*21:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇺🇸 Тейлор Фриц

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.