Соболенко – Остапенко: WTA Рим 2024: прямая трансляция 1/4

WTA Rome Open: смотреть онлайн

15 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Алена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 15 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Алена Остапенко – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Арина Соболенко – Алена Остапенко: трансляция Rus

 

Арина Соболенко – Алена Остапенко: видео обзор матча

 

Расписание матчей 15 мая (время МСК):

ATP 1000  WTA 1000 🇮🇹 Рим 1/4 финала.

14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇧🇾 Арина Соболенко
16:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан (НЕ РАНЕЕ)
20:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇺🇸 Даниэль Коллинз (НЕ РАНЕЕ)
*21:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇺🇸 Тейлор Фриц

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

ATP Rome Open: смотреть онлайн

Зверев – Фриц: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/4

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL…
WTA Rome Open: смотреть онлайн

Азаренко – Коллинз: WTA Рим 2024: прямая трансляция 1/4

15 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым…
WTA Rome Open: смотреть онлайн

Швентек – Киз: WTA Рим 2024: прямая трансляция 1/4

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым…
ATP Rome Open: смотреть онлайн

Медведев – Пол: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/8

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL…