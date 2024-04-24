Карацев – Марожан: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

24 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/64 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Фабиан Марожан (Венгрия).

Начало прямого эфира 24 апреля ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Аслан Карацев – Фабиан Марожан, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Аслан Карацев – Фабиан Марожан: прямой эфир Rus

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