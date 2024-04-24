Блинкова – Бейлек: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

WTA Madrid Open: смотреть онлайн24 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/64 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Анна Блинкова (Россия) и Сандра Бейлек (Чехия).

Начало прямого эфира 24 апреля ~ в 20:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Анна Блинкова – Сандра Бейлек, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Анна Блинкова – Сандра Бейлек: трансляция Rus

 

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