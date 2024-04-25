Потапова – Фернандес: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

25 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Лейла Фернандес (Канада).

Начало прямого эфира 25 апреля ~ в 18:40 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Лейла Фернандес – Анастасия Потапова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Лейла Фернандес – Анастасия Потапова: прямой эфир Rus

ATP Мастерс | WTA 1000 Мадрид 2024: прямой эфир Rus

