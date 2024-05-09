Карацев – Макдональд: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

9 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/64 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Маккензи Макдональд (США).

Начало прямого эфира 9 мая ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Маккензи Макдональд – Аслан Карацев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Аслан Карацев – Маккензи Макдональд: прямой эфир Rus

 

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