Карацев – Шевченко: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

27 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Александр Шевченко (Казахстан).
Начало прямого эфира 27 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Шевченко – Аслан Карацев, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Александр Шевченко – Аслан Карацев: трансляция
Энди Маррей – Стэн Вавринка | Roland-Garros 2024 - видео
Результаты матчей от 26 мая 1-го раунда Ролан Гаррос 2024:
Мужчины
🇪🇸 Карлос Алькарас 6:1 6:2 6:1 🇺🇸 Джеффри-Джон Вулф
🇨🇭Стэн Вавринка 6:4 6:4 6:2🇬🇧 Энди Маррей
🇮🇹 Лоренцо Сонего 6:4 2:6 6:4 6:3 🇫🇷 Уго Умбер
🇫🇷 Ришар Гаске 7:6 6:4 6:4 🇭🇷 Борна Чорич
🇷🇺 Андрей Рублёв 6:2 6:7 6:3 7:5 🇯🇵 Таро Даниэль
🇫🇷 Корентен Муте 6:2 6:1 3:6 6:0 🇨🇱 Николас Джарри
🇧🇬 Григор Димитров 6:4 6:3 6:4 🇺🇸 Александр Ковачевич
🇺🇸 Себастьян Корда 6:2 7:6 6:4 🇫🇷 Гарольд Майо
🇵🇱 Хуберт Хуркач 4:6 6:3 3:6 6:0 6:3 🇯🇵 Шинтаро Мочизуки
🇫🇷 Александр Мюллер 6:4 6:1 6:3 🇮🇹 Лука Нарди
🇯🇵 Кеи Нисикори 7:5 7:6(3) 3:6 1:6 7:5 🇨🇦 Габриэль Диалло
🇪🇸 Педро Мартинес 5:7 6:4 3:6 6:4 6:3 🇦🇷 Тьяго Тиранте
🇭🇺 Фабиан Марожан 6:2 6:3 6:3 🇰🇿 Михаил Кукушкин
🇨🇳 Чжан Чжичжэнь 6:4 4:6 6:3 7:5 🇦🇺 Александр Вукич
🇩🇪 Максимилиан Мартерер 6:3 6:2 6:0 🇦🇺 Джордан Томпсон
🇳🇱 Йеспер де Йонг 7:5 6:4 6:7 3:6 6:3 🇬🇧 Джек Дрейпер
🇺🇸 Брендон Накашима 6:1 6:7 6:3 6:2 🇺🇸 Николас Морено де Альборан
🇧🇪 Зизу Бергс 3:6 7:6 6:2 6:2 🇨🇱 Алехандро Табило
🇦🇹 Себастьян Офнер 3:6 4:6 7:6 6:2 7:5 🇫🇷 Теренс Атман
🇩🇪 Даниэль Альтмайер 7:5 6:4 6:7 7:5 7:6 🇷🇸 Ласло Джере
Женщины
🇯🇵 Наоми Осака 6:1 4:6 7:5 🇮🇹 Люция Бронцетти
🇫🇷 Каролин Гарсия 4:6 7:5 6:2🇩🇪 Ева Лис
🇱🇻 Алена Остапенко 6:4 7:5 🇷🇴 Жаклин Кристиан
🇨🇭 Виктория Голубич 7:6 6:4 🇨🇿 Барбора Крейчикова
🇺🇸 София Кенин 4:6 6:2 6:2 🇩🇪 Лаура Зигемунд
🇫🇷 Хлоя Паке 6:3 6:1 🇷🇺 Диана Шнайдер
🇺🇸 Аманда Анисимова 7:6 6:4 🇸🇰 Ребекка Шрамкова
🇺🇦 Даяна Ястремская 3:6 6:3 6:3 🇦🇺 Айла Томлянович
🇨🇿 Мари Боузкова 6:2 6:4 🇷🇺 Вероника Кудерметова
🇸🇮 Тамара Зиданшек 6:2 2:6 6:1 🇧🇪 Алисон ван Уйтванк
🇨🇳 Ван Яфань 6:3 6:4 🇷🇺 Мария Тимофеева
🇺🇦 Марта Костюк 7:5 6:7 6:4 🇧🇷 Лаура Пигосси
🇭🇷 Яна Фетт 6:2 3:6 7:5 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро
🇺🇸 Кэти Волынец 7:6 6:2🇷🇸 Александра Крунич
🇨🇿 Катерина Синякова 7:5 7:6🇭🇺 Дамира Галфи
🇨🇳 Ван Сиюй 7:5 6:7 6:3 🇨🇳 Бай Чжосюань
🇭🇷 Донна Векич 6:5 / отказ 🇺🇦 Леся Цуренко
🇩🇰 Клара Таусон 6:2 6:3 🇩🇪 Татьяна Мария
🇷🇸 Ольга Данилович 6:1 6:2 🇮🇹 Мартина Тревизан
🇨🇳 Ван Синьюй 0:6 6:2 6:4 🇩🇪 Юле Нимайер