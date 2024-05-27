Карацев – Шевченко: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

27 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Александр Шевченко (Казахстан).

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Шевченко – Аслан Карацев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Шевченко – Аслан Карацев: трансляция

Энди Маррей – Стэн Вавринка | Roland-Garros 2024 - видео

Результаты матчей от 26 мая 1-го раунда Ролан Гаррос 2024:

Мужчины

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:1 6:2 6:1 🇺🇸 Джеффри-Джон Вулф

🇨🇭Стэн Вавринка 6:4 6:4 6:2🇬🇧 Энди Маррей

🇮🇹 Лоренцо Сонего 6:4 2:6 6:4 6:3 🇫🇷 Уго Умбер

🇫🇷 Ришар Гаске 7:6 6:4 6:4 🇭🇷 Борна Чорич

🇷🇺 Андрей Рублёв 6:2 6:7 6:3 7:5 🇯🇵 Таро Даниэль

🇫🇷 Корентен Муте 6:2 6:1 3:6 6:0 🇨🇱 Николас Джарри

🇧🇬 Григор Димитров 6:4 6:3 6:4 🇺🇸 Александр Ковачевич

🇺🇸 Себастьян Корда 6:2 7:6 6:4 🇫🇷 Гарольд Майо

🇵🇱 Хуберт Хуркач 4:6 6:3 3:6 6:0 6:3 🇯🇵 Шинтаро Мочизуки

🇫🇷 Александр Мюллер 6:4 6:1 6:3 🇮🇹 Лука Нарди

🇯🇵 Кеи Нисикори 7:5 7:6(3) 3:6 1:6 7:5 🇨🇦 Габриэль Диалло

🇪🇸 Педро Мартинес 5:7 6:4 3:6 6:4 6:3 🇦🇷 Тьяго Тиранте

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:2 6:3 6:3 🇰🇿 Михаил Кукушкин

🇨🇳 Чжан Чжичжэнь 6:4 4:6 6:3 7:5 🇦🇺 Александр Вукич

🇩🇪 Максимилиан Мартерер 6:3 6:2 6:0 🇦🇺 Джордан Томпсон

🇳🇱 Йеспер де Йонг 7:5 6:4 6:7 3:6 6:3 🇬🇧 Джек Дрейпер

🇺🇸 Брендон Накашима 6:1 6:7 6:3 6:2 🇺🇸 Николас Морено де Альборан

🇧🇪 Зизу Бергс 3:6 7:6 6:2 6:2 🇨🇱 Алехандро Табило

🇦🇹 Себастьян Офнер 3:6 4:6 7:6 6:2 7:5 🇫🇷 Теренс Атман

🇩🇪 Даниэль Альтмайер 7:5 6:4 6:7 7:5 7:6 🇷🇸 Ласло Джере

Женщины

🇯🇵 Наоми Осака 6:1 4:6 7:5 🇮🇹 Люция Бронцетти

🇫🇷 Каролин Гарсия 4:6 7:5 6:2🇩🇪 Ева Лис

🇱🇻 Алена Остапенко 6:4 7:5 🇷🇴 Жаклин Кристиан

🇨🇭 Виктория Голубич 7:6 6:4 🇨🇿 Барбора Крейчикова

🇺🇸 София Кенин 4:6 6:2 6:2 🇩🇪 Лаура Зигемунд

🇫🇷 Хлоя Паке 6:3 6:1 🇷🇺 Диана Шнайдер

🇺🇸 Аманда Анисимова 7:6 6:4 🇸🇰 Ребекка Шрамкова

🇺🇦 Даяна Ястремская 3:6 6:3 6:3 🇦🇺 Айла Томлянович

🇨🇿 Мари Боузкова 6:2 6:4 🇷🇺 Вероника Кудерметова

🇸🇮 Тамара Зиданшек 6:2 2:6 6:1 🇧🇪 Алисон ван Уйтванк

🇨🇳 Ван Яфань 6:3 6:4 🇷🇺 Мария Тимофеева

🇺🇦 Марта Костюк 7:5 6:7 6:4 🇧🇷 Лаура Пигосси

🇭🇷 Яна Фетт 6:2 3:6 7:5 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро

🇺🇸 Кэти Волынец 7:6 6:2🇷🇸 Александра Крунич

🇨🇿 Катерина Синякова 7:5 7:6🇭🇺 Дамира Галфи

🇨🇳 Ван Сиюй 7:5 6:7 6:3 🇨🇳 Бай Чжосюань

🇭🇷 Донна Векич 6:5 / отказ 🇺🇦 Леся Цуренко

🇩🇰 Клара Таусон 6:2 6:3 🇩🇪 Татьяна Мария

🇷🇸 Ольга Данилович 6:1 6:2 🇮🇹 Мартина Тревизан

🇨🇳 Ван Синьюй 0:6 6:2 6:4 🇩🇪 Юле Нимайер