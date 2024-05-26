Кудерметова – Боузкова: Ролан Гаррос 2024: видео трансляция

26 мая в Париже, Франция, пройдет матч 1-го круга, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Мария Боузкова (Чехия).

Начало прямого эфира 26 мая в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Мария Боузкова – Вероника Кудерметова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мария Боузкова – Вероника Кудерметова: трансляция

Первый круг Roland Garros, россияне:

Мужчины

🇷🇺 Даниил Медведев — 🇩🇪 Доминик Кёпфер

🇷🇺 Андрей Рублёв — 🇯🇵 Таро Даниэль

🇷🇺 Карен Хачанов — 🇮🇳 Сумит Нагал

🇷🇺 Роман Сафиуллин — 🇷🇸 Душан Лайович

🇷🇺 Аслан Карацев — 🇰🇿 Александр Шевченко

🇷🇺 Павел Котов — 🇬🇧 Кэмерон Норри

🇪🇸 Рафаэль Надаль — 🇩🇪 Александр Зверев

Женщины

🇷🇺 Эрика Андреева — 🇧🇾 Арина Соболенко

🇷🇺 Мирра Андреева — 🇺🇸 Эмина Бектас

🇷🇺 Элина Аванесян — 🇨🇳 Чжу Линь

🇷🇺 Дарья Касаткина — 🇵🇱 Магдалена Френх

🇷🇺 Анна Калинская — 🇫🇷 Клара Бюрель

🇷🇺 Екатерина Александрова — 🇧🇬 Виктория Томова

🇷🇺 Людмила Самсонова — 🇵🇱 Магда Линетт

🇷🇺 Диана Шнайдер — 🇫🇷 Хлоэ Паке

🇷🇺 Мария Тимофеева — 🇨🇳 Ван Яфань

🇷🇺 Анастасия Павлюченкова — квалифаер

🇷🇺 Анна Блинкова — 🇷🇴 Сорана Кырстя

🇷🇺 Вероника Кудерметова — 🇨🇿 Мари Боузкова

🇷🇺 Анастасия Потапова — 🇷🇺 Камилла Рахимова