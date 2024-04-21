Рыбакина – Костюк: WTA Штутгарт 2024: Финал прямая трансляция

Porsche Tennis Grand Prix: смотреть онлайн

21 апреля 2024 года, в Штутгарте, Германия, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых грунтовых кортах: Porsche Tennis Grand Prix 2024, из категории WTA 500 и призовым фондом $922,573. В корте встречаются: москвичка выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и Марта Костюк (Украина).

Начало прямого эфира 21 апреля  в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Porsche Tennis Grand Prix: Елена Рыбакина – Марта Костюк, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Елена Рыбакина – Марта Костюк: прямой эфир Rus


 

Ига Швентек – Елена Рыбакина: видео обзор матча

 

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