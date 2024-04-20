Рыбакина – Швентек: WTA Штутгарт 2024: онлайн видео 1/2

Porsche Tennis Grand Prix: смотреть онлайн

20 апреля 2024 года, в Штутгарте, Германия, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых грунтовых кортах: Porsche Tennis Grand Prix 2024, из категории WTA 500 и призовым фондом $922,573.

В корте встречаются: москвичка выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и Ига Швентек (Польша). Начало прямого эфира 20 апреля в 15:00 по московскому времени.

Смотрите матч WTA Porsche Tennis Grand Prix: Ига Швентек – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Ига Швентек – Елена Рыбакина: видео обзор матча

 

 

Ига Швентек - Эмма Радукану: 1/4 WTA Штутгарт - видео

 

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