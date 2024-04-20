Костюк – Вондрушева: WTA Штутгарт 2024: прямая трансляция 1/2

20 апреля 2024 года, в Штутгарте, Германия, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых грунтовых кортах: Porsche Tennis Grand Prix 2024, из категории WTA 500 и призовым фондом $922,573.

В корте встречаются: Маркета Вондрушева (Чехия) и Марта Костюк (Украина). Начало прямого эфира 20 апреля ~ в 17:00 по московскому времени.

Смотрите матч WTA Porsche Tennis Grand Prix: Маркета Вондрушева – Марта Костюк, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Маркета Вондрушева – Марта Костюк: прямой эфир Rus

Марта Костюк - Коко Гауфф: 1/4 WTA Штутгарт - видео