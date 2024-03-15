Швентек – Костюк: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 1/2 финала

В ночь с 14 на 15 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет Полуфинальный матч, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Марта Костюк (Украина).

Начало прямого эфира 15 марта ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Ига Швентек – Марта Костюк, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Расписание трансляций Masters / WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024:

15-16 марта, WTA 1000 Полуфиналы:

02:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇦 Марта Костюк (НЕ РАНЕЕ)

04:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇬🇷 Мария Саккари (НЕ РАНЕЕ)

Пары Финал: 23:30 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос - 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич