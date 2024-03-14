Свёнтек – Возняцки: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 14 марта

14 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Ига Свёнтек (Польша) и Каролин Возняцки (Дания).

Начало прямого эфира 14 марта в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Ига Свёнтек – Каролин Возняцки, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Каролина Возняцки: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus