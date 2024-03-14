Зверев – Алькарас: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

15 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 15 марта ~ в 01:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Александр Зверев – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Расписание Индиан-Уэллс 2024 на 14 -`15 марта 1/4 финала:

21:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇺🇦 Марта Костюк

22:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇩🇰 Каролин Возняцки

01:00 🇩🇪 Александр Зверев - 🇪🇸 Карлос Алькарас (НЕ РАНЕЕ)

04:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇩🇰 Хольгер Руне (НЕ РАНЕЕ)

21:00 🇨🇿 Иржи Легечка - 🇮🇹 Янник Синнер

22:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇳🇴 Каспер Рууд

01:00 🇨🇳 Юэ Юань - 🇺🇸 Коко Гауфф (НЕ РАНЕЕ)

04:00 🇬🇷 Мария Саккари - 🇺🇸 Эмма Наварро (НЕ РАНЕЕ)