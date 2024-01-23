Зверев – Алькарас: Australian Open 2024: прямая трансляция 24 января

Открытый чемпионат Австралии: смотреть онлайн

24 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 24 января ~ в 12:45 по московскому времени. Смотрите матч Александр Зверев – Карлос Алькарас, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Александр Зверев – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

 

Александр Зверев – Карлос Алькарас: трансляция Rus

 

Расписание матчей Australian Open 2024: 1/4 финала 24 января

Женщины:
04:00 Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина, Q)
11:15 Анна Калинская (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) 

Мужчины:
05:30 Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Даниил Медведев (Россия, 3)
12:45 Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2) 

 

Комментарии ( 2 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Michael P
Похоже южанин имеет преимущество в длительных матчах на солнце )))
Ответить
Поделиться
Олег Свитов
Michael P
Северянину, можно было цепочку металлическую, в пол-литра / полкило - снять 😊
Ответить
Поделиться
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

Открытый чемпионат Австралии: смотреть онлайн

Рублев – Синнер: Australian Open 2024: прямая трансляция

23 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте…