Ястремская – Чжен: Australian Open 2024: прямая трансляция 25 января

25 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Чжен Циньвэнь (Китай) и Даяна Ястремская (Украина).
Начало прямого эфира 25 января ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Даяна Ястремская – Чжен Циньвэнь, на русском языке, в прямом эфире и в записи!
Открытый чемпионат Австралии 2024: прямой эфир Rus
Расписание матчей Australian Open 2024:
Женщины 1/2 финала 25 января
11:30 Кори Гауфф (США) - Арина Соболенко (Беларусь)
13:00 Даяна Ястремская (Украина) - Чжен Циньвэнь (Китай)
Мужчины 1/2 финала 26 января
Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)
Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)