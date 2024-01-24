Ястремская – Чжен: Australian Open 2024: прямая трансляция 25 января

Australian Open: смотреть онлайн

25 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Чжен Циньвэнь (Китай) и Даяна Ястремская (Украина).

Начало прямого эфира 25 января ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Даяна Ястремская – Чжен Циньвэнь, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Открытый чемпионат Австралии 2024: прямой эфир Rus

 

Расписание матчей Australian Open 2024: 

Женщины 1/2 финала 25 января 

11:30 Кори Гауфф (США) - Арина Соболенко (Беларусь)
13:00 Даяна Ястремская (Украина) - Чжен Циньвэнь (Китай)

Мужчины 1/2 финала 26 января
Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)
Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

Открытый чемпионат Австралии: смотреть онлайн

Рублев – Синнер: Australian Open 2024: прямая трансляция

23 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте…