Ястремская – Чжен: Australian Open 2024: прямая трансляция 25 января

25 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Чжен Циньвэнь (Китай) и Даяна Ястремская (Украина).

Начало прямого эфира 25 января ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Даяна Ястремская – Чжен Циньвэнь, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Открытый чемпионат Австралии 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей Australian Open 2024:

Женщины 1/2 финала 25 января

11:30 Кори Гауфф (США) - Арина Соболенко (Беларусь)

13:00 Даяна Ястремская (Украина) - Чжен Циньвэнь (Китай)

Мужчины 1/2 финала 26 января

Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)

Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)