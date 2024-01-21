Кецманович – Алькарас: Australian Open 2024: прямая трансляция

22 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч четвертого раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Миомир Кецманович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 22 января ~ в 11:00 по московскому времени. Смотрите матч Миомир Кецманович – Карлос Алькарас, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

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