Андреева – Калинина: WTA Руан 2024: прямая трансляция 1/4

19 апреля 2024 года, в Руане, Франция, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Открытый чемпионат Руана по теннису 2024 из категории WTA 250, еще известный под названием: 2024 Open de Rouen. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Ангелина Калинина (Украина).

Начало прямого эфира 19 апреля в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rouen Open: Мирра Андреева – Ангелина Калинина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ангелина Калинина – Мирра Андреева: прямой эфир Rus

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