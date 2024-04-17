Андреева – Аванесян: WTA Руан 2024: прямая трансляция

17 апреля 2024 года, в Руане, Франция, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Открытый чемпионат Руана по теннису 2024 из категории WTA 250, еще известный под названием: 2024 Open de Rouen. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Элина Аванесян (Россия).

Начало прямого эфира 17 апреля в 18:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rouen Open: Мирра Андреева – Элина Аванесян, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Элина Аванесян – Мирра Андреева: прямой эфир