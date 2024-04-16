Рублев – Накасима: ATP Барселена 2024: прямая трансляция

16 апреля 2024 года, в Барселене, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах, категории ATP 500: Открытый чемпионат Барселоны по теннису 2024, еще известного, как, Приз графа Годо. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Брэндон Накасима (США).

Начало прямого эфира 16 апреля ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Barcelona 2024: Брэндон Накасима – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Брэндон Накасима – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

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