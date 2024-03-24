Аванесян – Коллинз: WTA Майами 2024: прямая трансляция 24 марта

24 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Элина Аванесян (Россия) и Даниэль Коллинз (Россия).

Начало прямого эфира 24 марта ~ в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Даниэль Коллинз – Элина Аванесян, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниэль Коллинз – Элина Аванесян: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus