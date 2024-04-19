Соболенко – Вондроушова: WTA Штутгарт 2024: прямая трансляция

19 апреля 2024 года, в Штутгарте, Германия, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых грунтовых кортах: Porsche Tennis Grand Prix 2024, из категории WTA 500 и призовым фондом $922,573. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Начало прямого эфира 19 апреля в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rouen Open: Арина Соболенко – Маркета Вондроушова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Маркета Вондроушова – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

WTA 500 Штутгарт 2024: прямой эфир Rus



Елена Рыбакина - Вероника Кудерметова| 1/8 WTA Штутгарт 2024