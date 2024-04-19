Соболенко – Вондроушова: WTA Штутгарт 2024: прямая трансляция

Porsche Tennis Grand Prix: смотреть онлайн19 апреля 2024 года, в Штутгарте, Германия, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых грунтовых кортах: Porsche Tennis Grand Prix 2024, из категории WTA 500 и призовым фондом $922,573. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Начало прямого эфира 19 апреля в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rouen Open: Арина Соболенко – Маркета Вондроушова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Маркета Вондроушова – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

 

WTA 500 Штутгарт 2024: прямой эфир Rus


 

Елена Рыбакина - Вероника Кудерметова| 1/8 WTA Штутгарт 2024

 

Комментарии ( 1 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Michael P
7 часов назад
В матче все зависит от состояния Арины Соболенко по личной трагедии )))
Ответить
Поделиться
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

WTA Rouen Open: смотреть онлайн

Андреева – Калинина: WTA Руан 2024: прямая трансляция 1/4

19 апреля 2024 года, в Руане, Франция, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Открытый чемпионат Руана по теннису 2024 из категории WTA 250, еще известный под…
WTA Rouen Open: смотреть онлайн

Андреева – Аванесян: WTA Руан 2024: видео трансляция

17 апреля в Руане, Франция, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Открытый чемпионат Руана по теннису 2024 из категории WTA 250, еще известный под названием: 2024…
Barcelona Open 2024^ смотреть онлайн

Рублев – Накасима: ATP Барселена 2024: прямая трансляция

16 апреля 2024 года, в Барселене, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах, категории ATP 500: Открытый чемпионат Барселоны по теннису 2024, еще известного, как, Приз графа Годо. В корте…