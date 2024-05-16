Циципас – Джарри: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/4

16 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Николас Джарри (Чили).

Начало прямого эфира 16 мая ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Стефанос Циципас – Николас Джарри, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас – Николас Джарри: прямой эфир Rus

ATP 1000 Рим 2024: 1/4 видео обзор матчей