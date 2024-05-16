Швентек – Гауфф: WTA 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/2

16 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 16 мая ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Ига Швентек – Коко Гауфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Коко Гауфф: видео обзор мата

Расписание матчей 16 мая (время МСК):

ATP 1000 🇮🇹 Рим 1/4 финала. WTA 1000 🇮🇹 Рим 1/2 финала.

14:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇺🇸 Томми Пол

16:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Коко Гауфф (НЕ РАНЕЕ)

20:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇨🇱 Николас Джарри (НЕ РАНЕЕ)

*21:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇧🇾 Арина Соболенко

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.