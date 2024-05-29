Циципас – Альтмайер: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

29 мая в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Даниэль Альтмайер (Германия).

Начало прямого эфира 29 мая в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Даниэль Альтмайер – Стефанос Циципас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниэль Альтмайер – Стефанос Циципас: трансляция Rus

Расписание матчей 29 мая, Roland Garros 2-й круг (МСК):

🏟 Court Philippe Chatrier:

13:00 🇺🇸 София Кенин - 🇫🇷 Каролин Гарсия

*14:30 🇳🇱 Йеспер Де Йонг - 🇪🇸 Карлос Алькарас

*16:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇯🇵 Наоми Осака

21:15 🇫🇷 Ришар Гаске - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

12:00 🇩🇪 Даниэль Альтмайер - 🇬🇷 Стефанос Циципас

*14:00 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано - 🇹🇳 Онс Жабер

*15:30 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро

*17:30 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇸🇮 Тамара Зиданшек

🏟 Court Simonne Mathieu:

12:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇺🇸 Брэндон Накашима

*14:00 🇨🇿 Катерина Синякова - 🇫🇷 Хлоя Паке

*15:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇷🇸 Ольга Данилович

*17:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇰🇿 Александр Шевченко

🏟 Корт 14:

12:00 🇺🇸 Кэти Волынец - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

*14:00 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

*15:30 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇦 Марта Костюк

18:00 🇷🇺 Павел Котов - 🇨🇭 Стэн Вавринка (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Корт 7:

12:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇯🇵 Кей Нисикори

*14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇩🇰 Клара Таусон

*15:30 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇧🇬 Григор Димитров

*17:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇺🇸 Аманда Анисимова

🏟 Корт 6:

12:00 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*14:00 🇩🇪 Генри Сквайр - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

*15:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇧🇬 Виктория Томова

*17:00 🇪🇸 Кристина Букша - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто

🏟 Корт 8:

12:00 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇨🇳 Сиюй Ван

*14:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇩🇪 Максимилиан Мартерер

🏟 Корт 9:

12:00 🇭🇷 Яна Фетт - 🇨🇿 Мария Боузкова

*14:00 🇦🇹 Себастьян Офнер - 🇦🇷 Себастьян Баес

🏟 Корт 12:

12:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан

*14:00 🇨🇳 Ван Яфань - 🇺🇦 Даяна Ястремская

🏟 Корт 13:

12:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇰🇷 Сун Ву Квон

*14:00 🇨🇭 Виктория Голубич - 🇷🇺 Анастасия Потапова

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.