Калинская – Соболенко: WTA Берлин 2024: прямая трансляция

22 июня 2024 года, в Берлине, Германия, пройдет матч 1/4 финала женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых травяных кортах из категории WTA 500: Открытый чемпионат Германии 2024, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 22 июня ~ в 12:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Открытый чемпионат Германии 2024: Анна Калинская – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Матч перенесен с 21 на 22 июня

Анна Калинская – Арина Соболенко: прямой эфир Rus