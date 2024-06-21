Формула 1 Гран-при Испания: прямая трансляция

С 21 по 23 июня 2024 года, в Барселоне, Испания, на трассе Барселона-Каталония, пройдет престижная автогонка Formula 1 Spanish Grand Prix, десятый этап Формулы 1 2024.

Трасса в Барселоне, состоящая из 66 кругов, считается эталонной для быстрых и аэродинамических болидов, считается что трасса в Каталонии требовательна к машине намного больше, чем к мастерству пилота.

Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Барселона:

21 июня, пятница

14:30-15:30 Первая тренировка

18:00-19:00 Вторая тренировка

22 июня, суббота

13:30-14:30 Третья тренировка

17:00 Квалификация

23 июня, воскресенье

16:00 Гонка

Гран-При Испании 2024 Гонка: прямой эфир Rus

Гран-При Испании 2024 Квалификация: прямой эфир Rus

Результаты Квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,383

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,020

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,318

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,320

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,348

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,353

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,474

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,678

9. Эстебан Окон («Альпин») +0,742

10. Оскар Пиастри («Макларен») – не показал времени



Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Валттери Боттас («Заубер»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)



Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Юки Цунода («РБ»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Гран-При Испании 2024 практика 3: прямой эфир Rus

Гран-При Испании 2024 практика 2: трансляция Rus

Гран-При Испании 2024 практика 1: трансляция Rus

Формула 1 общий зачет 2024, перед гонкой в Барселоне:

1. М.Ферстаппен Red Bull 194 26 25 тр 26 33 26 25 8 25 2. Ш.Леклер Ferrari 138 12 16 19 12 17 22 15 25 мт 3. Л.Норрис McLaren 131 8 4 15 10 21 25 18 12 18 4. К.Сайнс Ferrari 108 15 н/у 25 15 14 14 10 15 ав 5. C.Перес Red Bull 107 18 18 10 18 21 18 4 ав ав 6. О.Пиастри McLaren 81 4 12 12 4 6 3 12 18 10 7. Д.Расселл Mercedes 69 10 8 0 6 9 4 7 10 15 8. Л.Хэмилтон Mercedes 55 6 2 мт 2 9 8 8 7 13 9. Ф.Алонсо Aston Martin 41 2 10 4 8 7 2 0 0 8 10. Ю.Цунода RB 19 0 0 6 1 ав 7 1 4 0 11. Л.Стролл Aston Martin 17 1 ав 8 0 0 ав 2 0 6 12. Д.Риккардо RB 9 0 0 0 ав ав 5 0 0 4 13. О.Берман Ferrari 6 н/у 6 н/у н/у н/у н/у н/у н/у н/у 14. Н.Хюлкенберг Haas 6 0 1 2 0 1 2 0 ав 0 15. П.Гасли Alpine 3 0 кп 0 0 0 0 0 1 2 16. А.Элбон Williams 2 0 0 0 ав 0 0 мх 2 ав 17. Э.Окон Alpine 2 0 0 0 0 0 1 0 ав 1 18. К. Магнуссен Haas 1 0 0 1 0 0 0 0 ав 0 19. Г.Чжоу Sauber 0 0 0 0 кп 0 0 0 0 0 20. В.Боттас Sauber 0 0 0 0 0 тм 0 0 0 0 21. Л.Сарджент Williams 0 0 0 н/у 0 0 0 0 0 ав