Формула 1 Гран-при Испания: прямая трансляция

С 21 по 23 июня 2024 года, в Барселоне, Испания, на трассе Барселона-Каталония, пройдет престижная автогонка Formula 1 Spanish Grand Prix, десятый этап Формулы 1 2024.
Трасса в Барселоне, состоящая из 66 кругов, считается эталонной для быстрых и аэродинамических болидов, считается что трасса в Каталонии требовательна к машине намного больше, чем к мастерству пилота.
Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Барселона:
21 июня, пятница
14:30-15:30 Первая тренировка
18:00-19:00 Вторая тренировка
22 июня, суббота
13:30-14:30 Третья тренировка
17:00 Квалификация
23 июня, воскресенье
16:00 Гонка
Гран-При Испании 2024 Гонка: прямой эфир Rus
Гран-При Испании 2024 Квалификация: прямой эфир Rus
Результаты Квалификации:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,383
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,020
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,318
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,320
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,348
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,353
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,474
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,678
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,742
10. Оскар Пиастри («Макларен») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Валттери Боттас («Заубер»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Юки Цунода («РБ»)
18. Даниэль Риккардо («РБ»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
Гран-При Испании 2024 практика 3: прямой эфир Rus
Гран-При Испании 2024 практика 2: трансляция Rus
Гран-При Испании 2024 практика 1: трансляция Rus
Формула 1 общий зачет 2024, перед гонкой в Барселоне:
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|194
|26
|25
|тр
|26
|33
|26
|25
|8
|25
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|138
|12
|16
|19
|12
|17
|22
|15
|25
|мт
|3. Л.Норрис
|McLaren
|131
|8
|4
|15
|10
|21
|25
|18
|12
|18
|4. К.Сайнс
|Ferrari
|108
|15
|н/у
|25
|15
|14
|14
|10
|15
|ав
|5. C.Перес
|Red Bull
|107
|18
|18
|10
|18
|21
|18
|4
|ав
|ав
|6. О.Пиастри
|McLaren
|81
|4
|12
|12
|4
|6
|3
|12
|18
|10
|7. Д.Расселл
|Mercedes
|69
|10
|8
|0
|6
|9
|4
|7
|10
|15
|8. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|55
|6
|2
|мт
|2
|9
|8
|8
|7
|13
|9. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|41
|2
|10
|4
|8
|7
|2
|0
|0
|8
|10. Ю.Цунода
|RB
|19
|0
|0
|6
|1
|ав
|7
|1
|4
|0
|11. Л.Стролл
|Aston Martin
|17
|1
|ав
|8
|0
|0
|ав
|2
|0
|6
|12. Д.Риккардо
|RB
|9
|0
|0
|0
|ав
|ав
|5
|0
|0
|4
|13. О.Берман
|Ferrari
|6
|н/у
|6
|н/у
|н/у
|н/у
|н/у
|н/у
|н/у
|н/у
|14. Н.Хюлкенберг
|Haas
|6
|0
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|ав
|0
|15. П.Гасли
|Alpine
|3
|0
|кп
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|16. А.Элбон
|Williams
|2
|0
|0
|0
|ав
|0
|0
|мх
|2
|ав
|17. Э.Окон
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|ав
|1
|18. К. Магнуссен
|Haas
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|ав
|0
|19. Г.Чжоу
|Sauber
|0
|0
|0
|0
|кп
|0
|0
|0
|0
|0
|20. В.Боттас
|Sauber
|0
|0
|0
|0
|0
|тм
|0
|0
|0
|0
|21. Л.Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|н/у
|0
|0
|0
|0
|0
|ав