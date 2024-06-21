Формула 1 Гран-при Испания: прямая трансляция

Formula 1 Spanish Grand Prix: смотреть онлайнС 21 по 23 июня 2024 года, в Барселоне, Испания, на трассе Барселона-Каталония, пройдет престижная автогонка Formula 1 Spanish Grand Prix, десятый этап Формулы 1 2024. 

Трасса в Барселоне, состоящая из 66 кругов, считается эталонной для быстрых и аэродинамических болидов, считается что трасса в Каталонии требовательна к машине намного больше, чем к мастерству пилота. 

 

Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Барселона:

21 июня, пятница
14:30-15:30 Первая тренировка
18:00-19:00 Вторая тренировка

22 июня, суббота
13:30-14:30 Третья тренировка
17:00 Квалификация

23 июня, воскресенье
16:00 Гонка

 

Гран-При Испании 2024 Гонка: прямой эфир Rus

 

Гран-При Испании 2024 Квалификация: прямой эфир Rus

 

Результаты Квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,383
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,020
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,318
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,320
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,348
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,353
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,474
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,678
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,742
10. Оскар Пиастри («Макларен») – не показал времени
 
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Валттери Боттас («Заубер»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
 
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Юки Цунода («РБ»)
18. Даниэль Риккардо («РБ»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Гран-При Испании 2024 практика 3: прямой эфир Rus

 

Гран-При Испании 2024 практика 2: трансляция Rus

 

Гран-При Испании 2024 практика 1: трансляция Rus

 

 

Формула 1 общий зачет 2024, перед гонкой в Барселоне:

1. М.ФерстаппенRed Bull1942625тр26332625825
2. Ш.ЛеклерFerrari1381216191217221525мт
3. Л.НоррисMcLaren1318415102125181218
4. К.СайнсFerrari10815н/у251514141015ав
5. C.ПересRed Bull1071818101821184авав
6. О.ПиастриMcLaren8141212463121810
7. Д.РасселлMercedes69108069471015
8. Л.ХэмилтонMercedes5562мт2988713
9. Ф.АлонсоAston Martin412104872008
10. Ю.ЦунодаRB190061ав7140
11. Л.СтроллAston Martin171ав800ав206
12. Д.РиккардоRB9000авав5004
13. О.БерманFerrari6н/у6н/ун/ун/ун/ун/ун/ун/у
14. Н.ХюлкенбергHaas60120120ав0
15. П.ГаслиAlpine30кп0000012
16. А.ЭлбонWilliams2000ав00мх2ав
17. Э.ОконAlpine20000010ав1
18. К. МагнуссенHaas10010000ав0
19. Г.ЧжоуSauber0000кп00000
20. В.БоттасSauber00000тм0000
21. Л.СарджентWilliams000н/у00000ав

 

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