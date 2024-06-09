Зверев – Алькарас: Ролан Гаррос 2024: Финал прямая трансляция

9 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Карлос Алькарас (Италия).

Начало прямого эфира 9 июня в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Зверев – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus