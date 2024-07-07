Алькарас – Умбер: Уимблдон 2024: прямая трансляция 1/8

7 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4 раунда, 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Уго Умбер (Франция).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Карлос Алькарас – Уго Умбер в прямом эфире и в записи!

Карлос Алькарас – Уго Умбер: прямой эфир Rus

Теннис смотреть онлайн

Результаты матчей, третий круг, 6 июля

Мужчины:

13:00. Роберто Баутиста-Агут — Фабио Фоньини — 7 : 6 (8 : 6), 3 : 6, 5 : 7, 7 : 6 (7 : 1), 6 : 4

13:00. Брэндон Накашима — Юго Эмбер — 6 : 7 (9 : 11), 3 : 6, 7 : 6 (7 : 5), 6 : 7 (6 : 8)

13:00. Денис Шаповалов — Бен Шелтон — 7 : 6 (7 : 4), 2 : 6. 4 : 6, 6 : 4, 2 : 6

13:00. Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев — 1 : 6, 3 : 6, 6 : 4, 6 : 7 (3 : 7)

13:00. Артур Фис — Роман Сафиуллин — 4 : 6, 6 : 3, 1 : 6, 6 : 4, 6 : 3

13:00. Люка Пуй — Алекс де Минаур (техническая победа)

13:00. Джованни Мпетши Перрикар — Эмиль Руусувуори — 4 : 6, 6 : 2, 7 : 6 (7 : 5), 6 : 4

14:15. Франсиско Комесана — Лоренцо Музетти — 2 : 6, 7 : 6 (7 : 4), 6 : 7 (3 : 7), 3 : 6

14:15. Хольгер Руне — Кентен Алис — 1 : 6, 6 : 7 (4 : 7), 6 : 4, 7 : 6 (7 : 4), 6 : 1

14:50. Тэйлор Фриц — Алехандро Табило — 7 : 6 (7 : 3), 6 : 3, 7 : 5

15:30. Кэмерон Норри — Александр Зверев — 4 : 6, 4 : 6. 6 : 7 (15 : 17)

18:45. Алексей Попырин — Новак Джокович — 6 : 4, 3 : 6, 4 : 6, 6 : 7 (3 : 7)

Женщины:

13:00. Барбора Крейчикова — Джессика Бусас Манейро — 6 : 0, 4 : 3 (техническая победа)

13:00. Анна Калинская — Людмила Самсонова — 7 : 6 (7 : 4), 6 : 2

13:00. Хэрриет Дарт — Ван Синюй — 6 : 2, 5 : 7, 3 : 6

13:15. Бернарда Пера — Алена Остапенко — 1 : 6, 3 : 6

15:00. Даниэль Коллинс — Беатрис Хаддад Майя — 6 : 4, 6 : 4

16:25. Ига Швентек — Юлия Путинцева — 6 : 3, 1 : 6, 2 : 6

17:30. Онс Жабер — Элина Свитолина — 1 : 6, 6 : 7 (4 : 7)

17:40. Елена Рыбакина — Каролин Возняцки — 6 : 0, 6 : 1